Hanno sorpreso i presenti entrando nello stadio travestiti da disinfestatori, con al seguito uno striscione dalla scritta “derattizzazione”. Ma le sorprese non erano finite. Dopo l’ingresso inusuale, hanno iniziato a scaraventare sugli avversari topi morti. La vicenda, a dir poco incredibile, è andata in scena durante il massimo campionato di calcio in Belgio, allo stadio Maurice Dufrasne di Liegi, durante il derby tra Standard Liegi e Charleroi, terminato 3-1 a favore dei padroni di casa.

Nei giorni precedenti, i tifosi del Charleroi avevano già preso di mira gli avversari sui social network, additandoli simpaticamente come “topi”: ma nessuno avrebbe immaginato quello che sarebbe successo durante la partita, quando gli ultras hanno lanciato nello stadio topi veri ma morti, peraltro dipinti con i colori dei rivali. Moltissimi i tifosi che hanno denunciato l’atto vandalico sulla fan page del club del Liegi e immediata la denuncia dello Standard. Il club si è dichiarato indignato dal gesto scriteriato degli ultras della squadra ospite.