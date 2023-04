La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che si trova in visita di Stato in Etiopia, è arrivata all’istituto onnicomprensivo Galileo Galilei di Addis Abeba, la più grande tra le scuole italiane all’estero, dove è stata accolta da una rappresentanza di giovani e giovanissimi studenti. Bandierine italiane, vestiti tradizionali, alcuni studenti con le divise delle squadre di calcio, anche femminile, e di basket dell’istituto hanno salutato la premier, che si è intrattenuta a parlare con alcuni di loro. Dopo la visita alla scuola, Meloni lascerà la capitale dell’Etiopia per fare rientro in Italia.