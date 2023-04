Sulla vicenda della fuga del russo Artem Uss, detenuto in Italia e fuggito dai domiciliari lo scorso 22 marzo, la premier Giorgia Meloni, in visita in Etiopia, ha detto: “è un fatto abbastanza grave. Mi riservo, quando torno in Italia, di parlarne anche con il ministro Nordio per capire bene come sono andate le cose. Ma sicuramente ci sono delle anomalie, e l’anomalia principale credo sia la decisione della Corte d’Appello di offrire gli arresti domiciliari con motivazioni discutibili e di mantenere quella decisione anche quando c’era una iniziativa sull’estradizione, perché ovviamente in quel caso il rischio di una fuga diventa più evidente”.