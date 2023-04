La Juventus ha superato lo Sporting Lisbona per 1 a o, grazie al gol di Federico Gatti, ma l’ambiente bianconero ha pensato soltanto alle condizioni di Wojciech Szczęsny, uscito al 42esimo minuto del match a causa di un forte dolore al petto. Il portiere ex Arsenal ha lasciato il campo in lacrime, con i compagni che tentavano di consolarlo. Il polacco ha tranquillizzato tutti a fine partita ai microfoni di Sky Sport, al fianco proprio del suo compagno di reparto Mattia Perin, protagonista di due miracoli che hanno aiutato la Signora a consolidare la vittoria: “Ho svolto gli esami ed è tutto a posto. Ho avuto paura perchè non mi era mai successa una cosa così, facevo fatica a respirare“. Simpatico siparietto tra i due estremi difensori, che hanno scherzato sulla concorrenza e sull’episodio che ha coinvolto il polacco.