Destiny Udogie fa parlare di sé, ma non per le corse sulla fascia sinistra del campo. L’esterno dell’Udinese si è schiantato a bordo della sua Mercedes contro i tavolini del White Bar, in pieno centro a Udine: l’episodio si è verificato nella notte tra mercoledì 12 e giovedì 13 aprile intorno alle 3 e ha creato danni rilevanti, nonostante non ci sia nessuna conseguenza per il classe 2002. Nessun trauma fisico per Udogie, che non è stato portato in ospedale, ma è stato sottoposto ad alcol test: i carabinieri hanno già effettuato tutti gli accertamenti necessari. Il difensore in prestito dal Tottenham tornerà a Londra a fine stagione, salutando così l’Udinese e i suoi tifosi, dopo una stagione disputata ad alti livelli.