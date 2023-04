Cristiano Ronaldo ha fatto cacciare Rudi Garcia dalla panchina dell’Al-Nassr. Il tecnico francese, secondo quanto riportato da Marca, lascerà Riad, poiché ritenuto il principale responsabile dei risultati (scadenti) della squadra saudita in cui milita il campione portoghese. L’Al-Nassr, attualmente, è secondo in classifica e deve recuperare tre punti all’Al-Ittihad. I rapporti tra i giocatori e Garcia non erano dei migliori già da qualche tempo. Ma a far scattare Ronaldo, che secondo il Mirror ha “pieni poteri decisionali, anche sulla direzione tecnica”, è stato il commento dell’ex allenatore della Roma, dopo la sconfitta in semifinale proprio contro l’Al-Ittihad: “Cristiano ha fallito un gol che avrebbe cambiato la storia della partita“. Il sogno della dirigenza saudita – e di Ronaldo – sarebbe José Mourinho.