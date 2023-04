Un pugno al volto mentre è in auto. Il giocatore croato Roko Jureskin è stato aggredito martedì 11 aprile, a Benevento, da tre persone, la cui identità, al momento, è ignota. Ieri il centrocampista è stato in Questura per presentare la denuncia relativa all’aggressione.

Da quanto si è appreso finora, Jureskin era all’incrocio tra viale degli Atlantici e via Meomartini, a bordo della propria auto, quando è stato fermato da tre persone e, senza motivo, picchiato. Il 22enne è stato medicato dai medici del Benevento Calcio, poi è rientrato a casa. L’Associazione Italiana Calciatori ha espresso in una nota “incondizionata solidarietà e vicinanza al calciatore del Benevento. La vile aggressione al centrocampista croato è l’ennesimo intollerabile episodio che vede vittima un calciatore, fenomeno purtroppo in preoccupante aumento”. “Non possiamo più tollerare questo tipo di violenze ed intimidazioni – ha dichiarato il presidente Umberto Calcagno – da parte di soggetti che spero vengano quanto prima individuati e allontanati per sempre dal nostro mondo”.