Il futuro di Lionel Messi è sempre più lontano da Parigi: pare che, in caso di mancato rinnovo con il Psg, il ritorno della “Pulce” in blaugrana sia l’ipotesi che più accontenta l’argentino, che ha chiesto al Barcellona delle condizioni fondamentali per il suo approdo in Spagna. Stando a quanto riporta El Futbolero, Messi vorrebbe un ambiente sereno nello spogliatoio e che la società acquisti dei giocatori a lui fedeli, con i quali ha vinto i Mondiali in Qatar: ad esempio, sembra che Leo abbia fatto il nome di Alexis Mac Allister, Dibu Martinez e soprattutto Angel Di Maria: “El Fideo” ha un contratto di solo un anno con la Juve e, se non dovesse rinnovare, potrebbe andare al Barcellona a parametro zero.