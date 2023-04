L’esperienza di Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita non prosegue nel migliore dei modi: l’Al Nassr porta a casa soltanto uno 0-0 contro l’Al Feiha, regalando all’Al Ittihad, prima in classifica, 3 punti di vantaggio. Il 5 volte pallone d’oro non l’ha presa proprio bene. Infatti, alla fine del match, il portoghese, inalberato per l’atteggiamento ostruzionistico della squadra avversaria e per le tanti occasioni sprecate, ha inveito contro gli avversari dicendo: “Non volete giocare! Non volete giocare!“. L’Al Nassr si trova adesso alla seconda posizione della Saudi Pro League, con 53 punti, a -3 dall’Al Ittihad: servirà il solito Cr7 per portare il club saudito alla vittoria del campionato tanto sperata.