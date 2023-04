Emmanuel Macron è stato di nuovo contestato durante la sua visita di Stato nei Paesi Bassi. Dopo il blitz avvenuto all’Aia, al suo arrivo all’università di Amsterdam il presidente francese è stato sorpreso da un manifestante che ha scandito “On est là, on est là” (”Siamo qui, siamo qui”), l’ormai celebre slogan anti-Macron divenuto virale nelle manifestazioni francesi contro la riforma delle pensioni. Il contestatore è stato bloccato e immobilizzato a terra dagli uomini del servizio d’ordine e, come si vede in delle immagini diffuse da BFMTV, continua a cantare in posizione supina nonostante l’intervento della security. Lo slogan “On est là, on est là'” è stato coniato durante le contestazioni dei Gilet gialli e poi ripreso nei cortei contro la contestata riforma che prevede l’innalzamento dell’età pensionabile da 62 a 64 anni.

Intanto, in Francia, è prevista per domani una dodicesima giornata di manifestazioni e scioperi, alla vigilia del cruciale pronunciamento della corte costituzionale. Macron effettua fino a questa sera una visita di due giorni nei Paesi Bassi, la prima per un presidente francese da 23 anni, accompagnato dalla moglie Brigitte Macron.