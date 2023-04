“Con il disegno di Legge approvato dal Consiglio dei ministri vogliamo far pagare agli eco-vandali i costi che fino a oggi la collettività ha dovuto pagare per ripristinare lo stato dei luoghi”. Così il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, lasciando Palazzo Chigi. “Quando si colpisce un monumento, la facciata di un edificio, un sito archeologico occorre sostenere dei costi molto elevati per ritornare allo status quo ante – spiega Sangiuliano al termine del Consiglio dei ministri – bisogna chiamare delle ditte specializzate, del personale molto specializzato e quindi fare delle operazioni piuttosto costose. Con questo provvedimento che stabilisce una sanzione amministrativa, che verrà comminata dai Prefetti, noi facciamo pagare ai responsabili di questo atto quel costo che prima gravava sulla collettività”. Sangiuliano però dribbla le domande dei cronisti e lascia Piazza Colonna. Poi torna sui propri passi per un collegamento televisivo, ma anche al termine del collegamento evita di rispondere alle domande dei cronisti.