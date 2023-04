“Mi ha appena morso un orso, sto scappando. Forse la scampo, sennò vi amo tutti”. Antonio Rabbia, ingegnere di Ausonia (Frosinone), lo scorso dicembre stava camminando nel Parco nazionale d’Abruzzo, nell’area di San Donato Val di Comino, col proprio cane, quando è stato aggredito da un orso. Stando al suo racconto, è riuscito a mettersi in salvo perché entrambi sono rotolati in un dirupo, e l’orso si è fermato alcune decine di metri più sotto. Durante la fuga verso l’auto, Rabbia ha inviato un vocale alla moglie, raccontandole, disperato, quanto gli stava accadendo. L’audio è rimasto nella chat privata, finché Rabbia non ha deciso di diffonderlo. La decisione è stata presa dopo la notizia della morte di Andrea Papi, il runner ucciso da un orso in val di Sole, in Trentino. L’audio è stato pubblicato, in esclusiva, da FrosinoneToday.

Audio FrosinonteToday