Da giovedì 13 aprile a Milano sarà possibile acquistare il biglietto direttamente a bordo del tram o del bus, con carta di credito contactless. Atm si è occupata di installare i 1500 dispositivi per rendere possibile il pagamento con carta: da ormai 4 anni è possibile acquistare il biglietto tramite carta ai tornelli delle cinque linee della metropolitana e, ora, anche su tutti i bus, filobus e tram. Un investimento di 12 milioni di euro che l’azienda ha affrontato con grandi sforzi rispettando i tempi annunciati, nonostante le difficoltà del settore del trasporto e l’aumento esponenziale dei costi dell’energia, fattori che generano instabilità del mercato e in particolare di Atm.

Il sistema di pagamento contactless in superficie è molto simile a quello già attivo ai tornelli della metropolitana: basta avvicinare la propria carta di credito al lettore solo quando si sale a bordo e non quando si scende. Sulle linee che effettuano percorsi fuori Milano è invece necessario fare check out anche quando si scende per consentire al sistema di calcolare la tariffa corretta e la più conveniente.