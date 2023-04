“Nel locale si entra solamente a coppie. Loro sono una coppia ma vengono comunque messi alla porta. Il motivo? Sono due ragazzi omosessuali e per gli addetti alla sicurezza all’ingresso della discoteca non può esistere coppia che non sia quella ‘tradizionale’, formata da uomo e donna. La denuncia arriva dagli stessi due ragazzi che sono stati discriminati e hanno raccontato la loro disavventura all’ingresso della discoteca di via Coroglio a Napoli con un video postato su TikTok”. Lo rende noto il deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli. “Si tratta dell’ennesimo atto di discriminazione e non sarà certo l’ultimo se non si interviene su chi si permette di imporre certe regolamentazioni che non stanno né in cielo né in terra e che sono figlie di una mentalità bigotta e retrograda di cui, purtroppo, l’intero nostro Paese è ancora ostaggio – sottolinea Borrelli – Bisogna ribellarsi a tutto questo. Ci rivolgiamo ai frequentanti delle discoteche: qualunque sia il vostro sesso, il vostro orientamento sessuale, che siate single o abbiate una relazione, non frequentate i locali che fanno discriminazioni”.