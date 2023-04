Una maxi rissa a colpi di cinghie e spranghe, fumogeni che volano insieme a bottiglie di birra e tavolini di un bar. L’ennesimo episodio di violenza ultras è andato in scena nel primo pomeriggio a Genova, vicino a via Bobbio, dove si sono scontrati due gruppi di Sampdoria e Cremonese, le due squadre che oggi alle 16.30 si affrontano allo stadio Luigi Ferraris nel match valido per la 29esima giornata di Serie A. Gli ultras coinvolti sembrano essere una cinquantina: tre sono rimasti feriti, altri 38 sono stati identificati. Sul posto le volanti della questura e gli uomini della Digos per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Secondo le prime ipotesi, sembra che alcuni dei tifosi grigiorossi fossero all’interno di un bar quando qualcuno li ha avvertiti che stava arrivando un gruppetto di tifosi sampdoriani. A quel punto i due gruppi si sono affrontati in una sorta di rissa da saloon in mezzo alle vie di Genova. Tre sostenitori della Cremonese hanno avuto la peggio e sono stati trasportati in ospedale in codice giallo per le contusioni riportate.

Foto d’archivio