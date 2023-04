La polizia israeliana ha dichiarato di avere fatto irruzione all’alba per rimuovere “agitatori” che avevano fuochi d’artificio, bastoni e pietre. Ma all’ingresso delle forze dell’ordine nella moschea di Al-Aqsa a Gerusalemme sono scoppiati scontri e reazioni in in tutta la galassia palestinese. Hamas ha bollato la mossa israeliana come un “crimine senza precedenti”, mentre il portavoce del presidente palestinese Mahmoud Abbas, Nabil Abu Rudeineh, ha avvertito Israele che il raid nella moschea di Al-Aqsa “supera tutte le linee rosse e porterà a una grande esplosione”. A Gaza, poi, i gruppi militanti palestinesi Hamas e della Jihad islamica hanno anche invitato i residenti palestinesi di Gerusalemme, della Cisgiordania e di Israele ad andare a radunarsi intorno alla moschea e ad affrontare le forze israeliane. Il complesso della moschea nella Città Vecchia di Gerusalemme est, annessa agli israeliani e costruito in cima a quello che gli ebrei chiamano il Monte del Tempio, ha già visto scontri e violenze tra palestinesi e israeliani, in particolare durante il mese di digiuno musulmano del Ramadan iniziato lo scorso 23 marzo -, che attira decine di migliaia di fedeli ad Al-Aqsa. La nuova violenza arriva quasi a metà del Ramadan e mentre gli ebrei si preparano a celebrare la loro Pasqua, a partire da questa sera.

La polizia israeliana ha diffuso immagini video che mostrano quelle che sembrano essere esplosioni di fuochi d’artificio all’interno della moschea e persone che lanciano pietre. Un altro video della polizia mostra agenti antisommossa con gli scudi che avanzano attraverso la moschea sotto una raffica di esplosioni di fuochi d’artificio. Il filmato mostra quindi una porta chiusa da una barricata e scatole di fuochi d’artificio su un tappeto sul pavimento e la polizia che scorta fuori almeno 5 persone fuori con le mani ammanettate dietro la schiena. Dopo l’annuncio degli scontri ad Al-Aqsa, nove razzi sono stati lanciati dal nord della Striscia di Gaza verso il territorio israeliano, in particolare in direzione di Sderot cittadina vicino la Striscia, dove erano risuonate le sirene di allarme. Almeno 4, ha fatto sapere l’esercito, sono stati intercettati dal sistema Iron Dome. Il lancio è avvenuto dopo gli scontri sulla Spianata delle Moschee a Gerusalemme durante Ramadan. In risposta ai razzi l’esercito ha colpito a più riprese, con l’aviazione e l’artiglieria, postazioni di Hamas a Gaza. Inoltre, un soldato israeliano – secondo il portavoce – è stato ferito a Hebron da spari durante incidenti.

La situazione negli ultimi giorni, prima dell’irruzione della moschea, si è particolarmente inasprita dopo l’uccisione di un fedele islamico avvenuta il 2 aprile al termine delle preghiere del secondo venerdì del Ramadan, in prossimità della Spianata delle Moschee di Gerusalemme. Secondo la polizia il 26enne Mohammed Elasibi si è impadronito a sorpresa della pistola di un agente, ha sparato due colpi verso una gruppo di agenti vicine, ed è stato poi sopraffatto ed ucciso. “Non c’è dubbio che si sia trattato di un attentato”, aveva riferito il capo della polizia Koby Shabtay. L’episodio, secondo la polizia, non è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza perché avvenuto in una zona morta, a ridosso della Porta della Catena. I leader della popolazione araba in Israele hanno invece accusato la polizia di aver “ucciso Elasibi a sangue freddo” e hanno chiesto l’apertura di una commissione di inchiesta sull’incidente. Secondo alcuni deputati arabi, niente nella biografia di Elasibi (un beduino israeliano del Negev che era in procinto di laurearsi in medicina in Romania) faceva pensare ad una persona incline a violenza. Lo sciopero include i servizi pubblici, le attività commerciali e le istituzioni educative. Sono previsti anche cortei di protesta. Alla vigilia del digiuno del Ramadan, la polizia israeliana aveva già dichiarato lo stato di allerta in tutto il territorio.