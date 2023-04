Dopo l’omicidio di Luise F., la 12enne uccisa da due sue coetanee il mese scorso, un caso simile torna a turbare la Germania. Il corpo senza vita di una bambina di dieci anni è stato trovato in una struttura di assistenza per l’infazia a Wunsiedel, in Alta Franconia. Come riportano Bild e Rtl, tre minori, due di 11 anni e uno di 16 anni, sono stati fermati e si trovano in stato custodia. Un portavoce della polizia informa che la bambina è stata trovata morta martedì mattina intorno alle 8:45, ma la notizia è stata diffusa solo il giorno dopo per non ostacolare le indagini. “Solo l’equipe medica di emergenza potrà determinare le cause della morte”, ha spiegato, aggiungendo che il corpo dev’essere sottoposto ad autopsia. Si indaga su un possibile reato a sfondo sessuale.

Secondo gli investigatori nel caso ci sono “chiari segni di responsabilità di terzi“. La polizia criminale ha formato una commissione speciale per le indagini, mentre un team di specialisti si sta prendendo cura dell’assistenza psicologica agli altri bambini e degli addetti della struttura. Il centro di assistenza all’infanzia e ai giovani appartiene al servizio cattolico della diocesi di Ratisbona e si prende cura di circa novanta bambini e giovani. Secondo il sito web, impiega circa ottanta professionisti che lavorano nel campo dell’educazione, dell’educazione curativa e della psicologia.

I tre minori fermati, riporta Ntv citando fonti della sicurezza, sono indagati, ma non ci sono prove concrete del coinvolgimento nel crimine. Le indagini – rende noto un portavoce del pubblico ministero di Hof – si stanno concentrando esclusivamente sulla struttura e sui suoi ospiti e dipendenti. Da martedì gli specialisti della polizia criminale hanno preso numerose misure per proteggere la scena del crimine. Per ragioni tattiche, gli inquirenti non hanno voluto fornire ulteriori informazioni. Un gran numero di testimoni che sono già stati o saranno ascoltati, ha aggiunto.