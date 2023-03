La dodicenne tedesca Luise F. è stata uccisa da due coetanee di 12 e 13 anni. Lo hanno comunicato gli inquirenti in conferenza stampa. Le due ragazzine avrebbero confessato il delitto, compiuto con numerose coltellate. Lo riporta Dpa. Luise è stata trovata morta domenica scorsa, in un bosco vicino a Freudenberg, in Nordreno-Vestfalia. Sui motivi dello scioccante omicidio non ci sono ancora informazioni. A causa della loro età, le due bambine non sarebbero incriminabili.

Luise F. è stata vista l’ultima volta sabato scorso intorno alle 17:30 a Freudenberg, mentre stava tornando a casa dopo aver fatto visita a un’amica. Quando la dodicenne non è tornata a casa, in serata sono iniziate le ricerche da parte delle forze di polizia e dei vigili del fuoco. Gli inquirenti stanno cercando anche di capire il motivo per cui il corpo della ragazza non sia stato trovato in direzione della strada di casa, ma nella direzione opposta e, quindi, nel territorio della Renania-Palatinato.