Telefonata a sorpresa del deputato di Fratelli d’Italia, Fabio Rampelli, durante la diretta di Tagadà (La7). Il vicepresidente della Camera si sente chiamato in causa perché il tema del dibattito verte sulla sua proposta di legge che mira a disincentivare l’uso di forestierismi nella lingua italiana, anche attraverso pesanti sanzioni che arrivano fino a 100mila euro per i responsabili della pubblica amministrazione che ricorrino ad anglicismi.

Rampelli esordisce: “So che in studio c’è stata molta ilarità sulla mia proposta di legge per la difesa della lingua italiana. Penso che invece non ci sia molto da scherzare sul fatto che la nostra lingua, come altre lingue madri, stia pian piano a rischio di scomparsa. Tutte le nazioni europee, tranne quelle anglofone e multilingue, hanno inserito in Costituzione la loro lingua madre, proprio al fine di proteggerla dall’espansione aggressiva delle lingue straniere, in particolare di quella inglese”.

Rampelli si rende protagonista anche di un vivace botta e risposta con il giornalista del Corriere della Sera, Goffredo Buccini, che osserva: “In Italia, da quando avete vinto le elezioni, è in corso un dibattito abbastanza stucchevole e fuori luogo sulle origini, sul fascismo, eccetera. Non le è venuto il sospetto che proponendo questa legge, che richiama quel grottesco vezzo fascista di italianizzare tutto, non stesse rendendo un buon servigio politico a se stesso e alla presidente del Consiglio?”.

“Assolutamente no – risponde piccato Rampelli – Non mi lascio certamente intimorire da queste semplificazioni”.

“Non la voglio intimorire – replica Buccini – Le sto facendo solo una domanda”.

“Mi riferisco al linciaggio mediatico di questi giorni – continua il parlamentare di Fdi – Il fascismo non c’entra niente. Nella maggior parte delle nazioni europee si sta difendendo la lingua madre e mi riferisco a nazioni di conduzione socialista e ad altre di conduzione popolare. Lo stanno facendo tutti. E bisogna essere molto piccini per semplificare e derubricare all’autarchia una battaglia di civiltà come questa, che peraltro dovrebbe essere fatta con un pensiero ai nostri figli e ai nostri nipoti”.