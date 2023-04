Il capogruppo alla Camera della Lega Riccardo Molinari torna a commentare le sue dichiarazioni di qualche giorno fa sul Pnrr: “Il mio pensiero è in linea con quello di Meloni e Fitto: se entro il 2026 alcuni progetti non possiamo finirli meglio parlarne subito e non aspettare. O si destinano i fondi ad altro, o se non si riesce piuttosto che spenderli male non si spendono“.

“La maggioranza è coesa e va avanti in modo spedito. Non vedo confusione nelle parole di Meloni ma la volontà di usare bene i fondi. Molinari sottolinea che i soldi persi a debito sono preziosi e concorrono a determinare il debito, vanno presi nella misura in cui servono. Noi da Forza Italia chiediamo più coinvolgimento dei privati e un approccio meno statalista.” Lo ha dichiarato il deputato di FI, Alessandro Cattaneo.