“La presidente Meloni con gli occhi sgranati diceva: ‘Lo sapete quanto è costato il superbonus agli italiani?’. Noi lo sappiamo, gli unici a non saperlo sono lei e il ministro Giorgetti. Provo a usare la vostra stessa retorica, per convincervi”. Il deputato del Movimento 5 stelle, Antonio Iaria, intervenendo in Aula ha ironizzato sullo stile comunicativo del governo e di Fratelli d’Italia. Richiamandosi a Benito Mussolini, gonfiando il petto e assumendo un tono di voce più profondo, ha detto: “Quando c’eravamo noi del M5s, il superbonus arrivava in orario, le imprese edili lavoravano, i progettisti venivano pagati il giusto”.