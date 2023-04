Ha offerto il suo aiuto ad una ragazza per poi approfittarne costringendola a subire atti sessuali. La polizia di Stato, coordinata dalla Procura di Milano, ha arrestato un cittadino 37enne di origini marocchine, regolare in Italia, indiziato di violenza sessuale consumata. Nel pomeriggio di sabato 1 aprile, a Milano, la vittima ha contattato il 112 raccontando di essere stata vittima di violenza sessuale durante la notte appena trascorsa. L’aggressore, uno sconosciuto, l’aveva incontrata all’esterno di un locale: la ragazza aveva smarrito il suo cellulare e aveva perso di vista i suoi amici e il 37enne le aveva offerto assistenza. Dopo aver guadagnato la sua fiducia, l’uomo avrebbe condotto la ragazza in un luogo isolato, doveva l’ha prima minacciata con un coccio di bottiglia per poi violentarla.

Immediato l’avvio delle indagini, con un lavoro congiunto dei poliziotti dell’Ufficio prevenzione generale e Soccorso pubblico e della Sezione specializzata contro i reati a sfondo sessuale della Squadra Mobile di Milano: attraverso il vaglio delle immagini delle telecamere di videosorveglianza e grazie all’interrogatorio dei testimoni e ai rilievi tecnici della scientifica è stato possibile rintracciare il presunto autore della violenza vicino al luogo dell’aggressione. Il 37enne, senza fissa dimora, è stato accompagnato in Questura per poi essere trasferito nel carcere di San Vittore.