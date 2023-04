Dopo 12 ore in balia del mare in zona Sar maltese, si è aperta una speranza di salvezza per i 500 migranti segnalati nel pomeriggio di lunedì da Alarm Phone attraverso il proprio profilo Twitter. La nave Geo Barents di Medici Senza Frontiere ha avvistato l’imbarcazione con a bordo i naufraghi intorno alle 4 della mattina e si è avvicinata il più possibile al mezzo. A causa delle condizioni meteo avverse, il soccorso non è stato immediato per il rischio di compromettere la sicurezza dei superstiti e dei soccorritori. Ma nel primo pomeriggio la situazione è migliorata e due piccoli scafi sono scesi in acqua per tentare l’intervento distribuendo i salvagente.

AGGIORNAMENTO: abbiamo ristabilito il contatto con le ~500 persone in pericolo. Ci dicono che il mare e’ in tempesta. Il vento soffia a 27 nodi e le onde sono alte! Si trovano nella SAR di #Malta. Temiamo per la loro vita! Le autorità europee coordinino subito i soccorsi! pic.twitter.com/TDNUNIaqSc — Alarm Phone (@alarm_phone) April 3, 2023

Sono comunque le autorità maltesi ad aver assunto il coordinamento dell’operazione di soccorso. Proprio come indicato ieri dal Centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo di Roma che, contattato da Alarm Phone, aveva fatto sapere che le imbarcazioni in zona avrebbero dovuto rivolgersi alle autorità di La Valletta in quanto “autorità responsabili”.