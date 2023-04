Il numero delle persone ferite nell’attentato esplosivo di ieri in un bar di San Pietroburgo, dove è morto il corrispondente di guerra Vladlen Tatarsky, è salito a 32, di cui 10 in gravi condizioni. Lo ha riferito il servizio stampa del ministero della Salute russo. Sospettata dell’attentato è Darya Trepova. In un video circolato sui social si vede la polizia nell’appartamento della donna. La madre e la sorella della donna sono state portate in un ufficio investigativo per essere interrogate. Le familiari “non sono state formalmente arrestate. Sono state interrogate“, ha detto una fonte a Interfax.