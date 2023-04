Un video delle telecamere di sicurezza, diffuso sui canali Telegram e social network, mostra il momento in cui Dana Trepova entra nel bar di San Pietroburgo con una confezione in mano, presumibilmente contenente una statuetta con esplosivo. La donna 26enne è sospettata dalle autorità russe di essere la responsabile dell’esplosione del locale in cui è morto il blogger nazionalista Vladlen Tatarsky