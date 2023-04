“Il fascismo è il male assoluto? Non voglio parlare di storia né di fascismo”. Lo ha detto la sottosegretaria all’istruzione Paola Frassinetti che questa mattina, al liceo Brera di Milano, ha deposto un mazzo di fiori di fronte alla targa dedicata a Fausto Tinelli, assassinato 45 anni fa insieme a Lorenzo Iannucci. “Ringrazio le istituzioni – ha detto il fratello di Fausto, Bruno Tinelli che ha partecipato alla commemorazione – noi famigliari ci crediamo ancora in un processo, si sa tutto chi sono gli esecutori, basta avere la volontà di riaprire il caso e dunque stiamo lavorando per far aprire una commissione che possa far luce sul delitto”.