C’è “un accanimento di questa destra che colpisce le persone più fragili“. “Questi se la prendono con i poveri, i bambini e i migranti”. Il Pd ha “un progetto diverso, che mette al centro le persone, la loro dignità e la qualità del lavoro”. È sul palco del Palamostre di Udine che la segretaria del Pd, Elly Schlein, mette in luce le differenze tra il Pd e una “una destra che governa da troppo tempo in questi territori e che pratica l’esclusione”. L’occasione sono le imminenti elezioni regionali e comunali. La leader dem parla a sostegno di Massimo Moretuzzo, candidato presidente del Fvg, e di Alberto Felice De Toni, candidato sindaco a Udine. E affronta temi come lavoro, diritti dei bambini, diritto alla sanità pubblica e alla salute mentale, industria e ecologia. “Come è possibile – si chiede Schlein – che questo governo non parli mai di precarietà? Parla di sicurezza ma mai di sicurezza sul lavoro. Vergogna”. La leader dem usa la parola “vergogna” riferendosi al governo, anche sul tema scuola: “Non ha detto una vera parola di condanna” contro le “aggressioni squadriste”.