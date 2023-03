“Perché gli influencer e i cantanti non propongono alla Guardia Costiera l’acquisto di nuove navi per il salvataggio in mare? Fedez e Ghali comprino una bella nave alla Guardia Costiera piuttosto che pensare alle Rackete di turno. Loro hanno il portafoglio in mano. Io ho il cuore“. È la bizzarra proposta che a L’Aria che tira (La7) fa Alessandro Morelli, senatore della Lega ed ex direttore di Radio Padania, in riferimento al fatto che il rapper Ghali ha donato una nuova imbarcazione alla Ong Mediterranea e Fedez, nella sua trasmissione Mucchio Selvaggio, dove ha ospitato Cecilia Strada, ha dichiarato che vorrebbe una nave Ong con la sua faccia stampata.

Morelli ripropone le note posizioni della Lega: “Le persone non muoiono in mare se non partono. Questo non lo dice Morelli, malgrado le risate in studio, ma è una realtà che abbiamo visto praticata. Se non la vogliamo riconoscere, allora, scusate, non stiamo a L’aria che tira ma a Zelig. L’umanità vera è non permettere le partenze. Se poi le critiche al governo- conclude – riguardano il paventato pericolo fascista, e quindi si ricorre all’antifascismo, e il karaoke di Salvini, allora auspico che il potere mediatico e la sinistra continuino su questa linea, perché così il governo durerà 5 anni. Anzi, ci prenotiamo per gli altri 5 anni successivi“.