Silvio Berlusconi resta ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano. Le dimissioni del leader di Forza Italia, arrivato nella struttura lunedì per controlli ed esami di routine, erano attese tra martedì sera e la giornata di oggi (mercoledì). Ma a quanto apprende l’Adnkronos Salute, l’ex presidente del Consiglio si fermerà in ospedale ancora qualche giorno. Il figlio minore di Berlusconi, Luigi, è stato oggi nella clinica alle porte di Milano per visitare il padre. Arrivato intorno alle 13.40, ha lasciato il San Raffaele poco dopo le 15 senza rilasciare dichiarazioni alla stampa.

A causa degli strascichi del Covid e dei sintomi cardiaci di cui soffre da tempo, il leader di Fi si sottopone in maniera programmata a una serie di check-up. Era stato ricoverato l’ultima volta poco più di un anno fa, nel gennaio del 2022, a cavallo dell’elezione del presidente della Repubblica, per un’infezione alle vie urinarie. Nel settembre del 2020, Berlusconi era risultato positivo al virus Sars-CoV-2 e aveva sviluppato i sintomi del Covid-19, tra cui una polmonite bilaterale. Nel giugno 2016 era stato operato al San Raffaele con un intervento a cuore aperto per la sostituzione della valvola aortica e nel 2019 era stato operato per una occlusione intestinale.