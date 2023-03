Hanno rubato un camper allestito per uno screening cardiologico gratuito, ma travolti dallo sdegno di autorità e opinione pubblica per il furto sono tornati sui loro passi. È accaduto a Cerignola, nel Foggiano, dove lo scorso sabato era in programma un’attività dell’Istituto nazionale per le ricerche cardiovascolari che proponeva la possibilità di effettuare liberamente l’elettrocardiogramma. Di fronte alle proteste per il gesto, i ladri hanno fatto ritrovare il mezzo con all’interno un biglietto: “Scusate per il disguido”. Insomma, pentiti per il tipo di mezzo rubato, non per il furto in sé.

L’assessora Maria Dibisceglia aveva commentato duramente il furto, avvenuto mentre il camper era parcheggiato nel centro cittadino: “Come amministrazione avevamo promosso la settimana del cuore con uno screening gratuito in piazza Matteotti affinché i cittadini potessero effettuare liberamente ecg in un camper attrezzato”. Poi la scomparsa del mezzo attrezzato: “Una vergogna indicibile”, aveva proseguito l’assessora, rivolgendosi ai ladri che rubando il mezzo hanno “privato centinaia di persone di un esame che spesso si rivela salvavita”. Il “disprezzo per questa gentaglia è comunque limitativo di ciò che in questo momento provo”, aveva concluso.

Anche il consigliere comunale Tommaso Sgarro, commentando il furto, aveva invitato i ladri a ripensarci: “Chi ha commesso questo odioso gesto è ancora in tempo per porvi rimedio. Serve un sussulto di orgoglio. Serve guardarsi dentro”. Il monito deve avere fatto effetto visto che i ladri, pentiti della malefatta, hanno poi fatto ritrovare il camper vicino a una struttura turistica che ospitava i referenti della manifestazione. All’interno non era stato toccato nulla, c’erano tutte le attrezzature diagnostiche ed anche il biglietto di scuse alla comunità.