“Attenzione, abbiamo sgonfiato un pneumatico del tuo Suv, ti arrabbierai, lo sappiamo. Non ce l’abbiamo con te ma con la tua auto“. Così recita il bigliettino che alcuni ambientalisti del collettivo internazionale “Tyre Extinguishers“, nato in Inghilterra lo scorso anno, hanno lasciato su dei suv a cui hanno sgonfiato le gomme.

Il bersaglio dell’azione dimostrativa sono auto in zona Saragozza, a Bologna: i proprietari, oltre alle gomme sgonfiate, hanno trovato un lungo biglietto sul parabrezza. Nel testo della “rivendicazione” si legge: “Il nostro scopo è rendere impossibile possedere un enorme, inquinante 4×4 nelle aree urbane di tutto il mondo”. Il biglietto prosegue, inoltre, con l’invito per una giornata a spostarsi a piedi o in bici.