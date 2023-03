Pecco Bagnaia fa doppietta e dopo la gara sprint si prende anche la prima gara intera della Motogp. Il campione del mondo vince davanti a Maverick Vinales su Aprilia e Marco Bezzecchi sulla Ducati del team MooneyVr46. Bello il duello del campione del mondo con il Top Gun della casa di Noale. I due fanno il vuoto dopo un terzo di gara e per dieci giri battagliano sul giro veloce. Bagnaia però si tiene qualcosa per il finale e alla fine vince senza mai essere stato insidiato davvero e senza mai essere andato oltre il secondo di distacco.

Finisce al terzo giro invece la gara di Marc Marquez. Lo spagnolo, la cui irruenza comincia a sovrastare in popolarità il clamore dei titoli mondiali, travolge l’idolo di casa Miguel Oliveira (Rnf Racing Aprilia) e lo abbatte con una manovra da dilettante allo sbaraglio che gli costa i fischi plateali degli spalti di lì a fine gara ogni volta che si affaccia dal box. La Honda è in difficoltà, si sa, e Marquez con la sua esperienza cerca sempre di metterci del suo per compensare. Ma se la tattica aveva pagato in qualifica, con la smaccata scia di Bastianini, e se pure ieri gli aveva detto bene nonostante i contatti, buttarsi dentro a testa bassa non sembra la migliore idea per portare al termine i 25 giri della gara, tanto che già al primo giro lo spagnolo era incappato in una serie di toccate con gli avversari. Ora i commissari di gara indagheranno per stabilire le responsabilità – il primo a chiedere punizioni è stato l’ad di Aprilia, Rivola – ma già sui social fioccano i commenti negativi sullo stile di guida del pilota della Honda Repsol che, dopo l’infortunio è sembrato talmente impaziente di vincere da dimenticare che in motoGp ci si può fare anche tanto male.

Per il resto, la seconda gara di Portimao non eguaglia la sprint race come emozioni, ma poco ci manca. Abbattuto Oliveira, tra i primi tre e gli inseguitori si crea il vuoto. Dietro si compatta il gruppo con le Ktm di Binder e Miller, la Pramac di Zarco, la Ducati Gresini di Alex Marquez, l’Aprilia di Aleix Espargaro e, negli ultimi giri, la Yamaha di un redivivo Quartararo. Ad avere la meglio è Zarco, quarto davanti a Binder e Miller. Ottavo arriva Quartararo davanti a Espargaro che paga una rimonta forsennata dopo la partenza pessima e sbaglia tutto nel finale dopo avere agguantato anche la sesta posizione. La sensazione, vista la gara da fuori, è che tra gli inseguitori del terzetto di testa ci siano ancora parecchio testosterone avanzato dalla sprint race: volano sorpassi e sportellate e in generale tutti guidano al limite. Tanto che alla fine sono più gli errori a decidere che le differenze di prestazione. Buona notizia per il circus che temeva un monocolore Ducati. Cattive per l’infermeria della motoGp che in due giorni si è riempita a ondate, tanto da far dire a Quartararo – non certo uno che si sottrae alla battaglia – che prima o poi si rischia un incidente potenzialmente grave. Che poi qualcuno lo ascolti, in una motoGp orfana di Valentino Rossi che cerca disperatamente di tornare in auge, è tutt’altro discorso.

LA CLASSIFICA DEL MONDIALE DOPO LA PRIMA GARA