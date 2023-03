“È il momento per tutti, a partire dall’attuazione del Pnrr, di mettersi alla stanga“. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, concludendo il suo intervento alla Conferenza nazionale delle Camere di commercio, a Firenze, e citando Alcide De Gasperi che con questa espressione invitava i dossettiani della Dc a dare un contributo fattivo all’azione del partito. “C’è stato un passaggio importante nell’Unione europea, da obiettivi di pura stabilità economica a obiettivi di crescita solidale – ha dichiarato il capo dello Stato – ma ora, con la guerra e l’inflazione, la ripresa è messa in discussione. È una sfida che riguarda tutto il nostro sistema. Partecipazione e unità sono essenziali per la coesione”.