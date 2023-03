Botta e risposta serrato tra Massimo Giletti e Luigi Santarelli, conduttori della trasmissione Giletti 102.5 (Rtl 102.5), sull’invio delle armi in Ucraina.

Giletti ribadisce la sua posizione: “Siamo al 2023 e ancora l’Europa non è stata in grado di fare una proposta autonoma, seria e vera di pace. E invece ci sono i cinesi e gli americani che comandano. Siamo schiavi di un sistema che decide per noi. Ci siamo dimenticati della guerra nei Balcani? Ma non ci rendiamo conto in che vortice pericoloso. Non si risolve nulla con l’invio e la produzione di armi. Si risolve col dialogo e la pace, questo è l’unico obiettivo”.

Santarelli definisce ‘ipocrita’ questa posizione ma viene interrotto da Giletti, che riferendosi a Zelensky dice: “Devi cedere il Donbass, perché non puoi tenertelo. Dobbiamo essere onesti”.

Santarelli non ci sta: “Ma proprio tu poco fa hai detto che quando la Russia si è presa la Crimea nel 2014, nessuno aveva detto nulla. E adesso stai dicendo di dargli pure questo pezzetto di territorio. Anche stavolta non dobbiamo dire nulla?”.

“No, questa volta l’abbiamo detto – ribatte Giletti – è un anno che facciamo la guerra”.

“Eh, sì, lo abbiamo detto per un anno – replica il co-conduttore – però adesso diciamo ‘basta’ e gli diamo il Donbass”.

“La strada è quella lì – ripete Giletti – trovare un accordo sul Donbass e renderlo autonomo. Pensi davvero che la Russia si ritiri nei propri territori? Mi sembra una follia, questo non accadrà mai. E allora teniamoci una guerra lì per anni. Anziché investire soldi nel lavoro, arricchiamo le grandi aziende americane ed europee che vendono armi“.

“Ci sono anche aziende italiane che le vendono”, controbatte Santarelli.

“Sì, ma io vorrei che i miliardi fossero investiti in altro, come nella sanità – rilancia Giletti – Ma non capite che ci stiamo sfasciando?”.

“Ma questo lo vorrebbero tutti – risponde Santarelli – Chi è che non lo vorrebbe?”.

“E allora si faccia questa pace – sbotta Giletti – Se la vogliamo tutti, alziamo un po’ il livello. Dobbiamo subire quello che decidono cinesi e americani? Io come italiano mi ribello ma mi rendo conto di essere una voce isolata. E questo succede perché quando tocchi certi temi, vieni definito putiniano“.