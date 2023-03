Il premier socialista spagnolo, Pedro Sánchez, sarà in visita ufficiale a Pechino i prossimi 30 e 31 marzo dove incontrerà il presidente cinese Xi Jinping. La notizia, anticipata dal quotidiano spagnolo El Pais, è stata confermata poco fa dal ministro della presidenza iberico, Félix Bolaños, nel corso di un’intervista. “La Cina ha un ruolo chiave in quanto alla sua possibile mediazione nella guerra in Ucraina”, ha sottolineato Bolaños. Stando al ministro, Sánchez è stato invitato a Pechino da Xi stesso, anche in vista della presidenza spagnola dell’Ue, in programma a partire da luglio. L’ultimo bilaterale tra Xi e Sánchez è avvenuto lo scorso novembre in occasione del G20 di Bali. Xi Jinping si è da poco recato a Mosca per delineare un piano di pace che consenta di cessare le ostilità in Ucraina, Pechino si è quindi offerta come mediatrice tra Kiev e Russia. La Spagna, membro della Nato, sposa appieno la linea occidentale e le sanzioni. Sanchez è da poco volato in Ucraina per incontrare Volodímir Zelenski esprimendogli un sostegno incondizionato. Tuttavia Madrid ha anche sempre sottolineato l’importanza che la Cina può svolgere per risolvere questa complicata situazione e porre fine a un conflitto in corso da ormai oltre un anno, senza prospettiva di fine prossima.

Sánchez ha ripetutamente rimarcato la necessità di delineare piani di pace credibili, sebbene sostenga la linea di Zelenski, ovvero il recupero dell’intero territorio dell’Ucraina, compresa la penisola di Crimea occupata. Sánchez avrà modo di conoscere in prima persona il piano di Xi e otterrà informazioni sulla posizione di Mosca. Come di consueto e visti i buoni rapporti tra i due alleati Nato, gli Stati Uniti sono stati informati del viaggio, secondo fonti governative. Come ricorda El Pais Il fatto che Xi inviti Sánchez in un momento come questo è visto dal governo iberico come una prova del crescente peso internazionale della Spagna e dello stesso presidente. La Cina ha attribuito lo status di visita di Stato al viaggio di Sanchez, e questo implica non solo che il presidente incontrerà Xi ma anche il primo ministro Li Qiang , il presidente dell’Assemblea nazionale del popolo, Zhao Leji. Sánchez è tra i presidenti europei, con il tedesco Olaf Scholz e il francese Emmanuel Macron, il più impegnato a cercare un accordo di pace sostenuto dall’Ucraina. Il viaggio sarà anche l’occasione per affrontare temi economici.