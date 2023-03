Animi molto accesi tra i giocatori biancocelesti e i giallorossi nel derby della capitale andato in scena domenica 19 marzo, vinto dalla Lazio per 1-0 con gol di Mattia Zaccagni. Le tensioni, però, non sono terminate al triplice fischio finale: infatti, secondo quello che riporta il Messaggero, negli spogliatoi c’è stato un battibecco che ha avuto come protagonisti Alessio Romagnoli e Gianluca Mancini.

Un addetto della Lazio lo ha raccomandato di non passare davanti allo spogliatoio della Roma: “Alessio, devi fare il giro largo”. La risposta del difensore centrale ex Milan: “Non me ne frega nulla, io passo dove mi pare”. A ribattere è l’ex Atalanta: “Ale’, ma fai il serio, anche io ho vinto un derby, ma mica ho fatto tutto sto casino. La smetti di fare il fenomeno?”.

In tanti hanno provato a placare gli animi negli spogliatoi, ma sembra che ci sia stato anche un dibattito tra Josè Mourinho e Claudio Lotito. Tutto il caos che si è generato in campo e negli spogliatoi ha portato ad una serie di squalifiche per i giocatori di entrambe le squadre. Adesso, la Procura federale dovrà decidere se aprire un’inchiesta sugli episodi avvenuti domenica, tra cui, soprattutto, i cori antisemiti dei tifosi della Lazio.