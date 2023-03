Moni Ovadia, Stefano Massini, Gaia Nanni, Alessandro Barbero, Daniela Morozzi e Alberto Prunetti parteciperanno domani dalle 18 a ‘Cronache dall’assedio. Arte e cultura a difesa della Gkn‘, diretta social e Youtube a sostegno delle iniziative del Collettivo di Fabbrica, per la reindustrializzazione della fabbrica di Campi Bisenzio (Firenze), “a dimostrare come il mondo della cultura e dello spettacolo siano in prima fila in difesa dei diritti del lavoro”.

L’appello per la ex Gkn è stato sottoscritto da oltre 280 persone e 130 organizzazioni, e in cui spiccano nomi come come l’attore Valerio Mastandrea, la cantante Ginevra Di Marco, lo storico Alessandro Barbero o il sociologo Domenico De Masi, insieme a realtà come la Chiesa Valdese di Firenze, Legambiente Toscana, l’Associazione nazionale delle organizzazioni di commercio equo e solidale, e molte Rsu.

Nel frattempo, spiega la Rsu in una nota, continua la raccolta fondi dell’iniziativa “Gkn for Future”, la campagna di crowdfunding sostenuta da Banca Etica, Arci e Fridays For Future Italia: a quattro giorni dal lancio la quota raccolta supera gli 11.400 euro, su un primo obiettivo minimo da raggiungere di 75mila euro che servirà a coprire le spese per la fondazione del nuovo soggetto industriale e per l’avvio dell’attività produttiva che prevederà la produzione di pannelli fotovoltaici, batterie e cargo bike a ridotto impatto ecologico.

h 18.00, online, diretta social su Facebook e Youtube

“Cronache dall’assedio, arte e cultura a difesa di Gkn” Evento facebook: https://fb.me/e/2nct5NY9R