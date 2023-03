Lo ha rifatto. Donald Trump ha nuovamente aizzato i suoi sostenitori come accadde poco prima dell’assalto al Campidoglio il 6 gennaio 2021 quando falsamente dichiarò che c’erano stati brogli nelle elezioni presidenziali che sancirono la vittoria di Joe Biden e la sconfitta del tycoon. Questa volta ad agitare il miliardario è la possibilità – riportata da alcuni media statunitensi – di essere incriminato: “Fughe di notizie illegali dal corrotto ufficio del procuratore di Manhattan indicano che l’ex presidente degli Stati Uniti sarà arrestato martedì della prossima settimana. Manifestiamo, riprendiamoci il paese” ha detto Trump sul suo social Truth, descrivendo l’America come un Paese del mondo e definendo il “sogno americano morto”. E ancora: “Gli anarchici della sinistra radicale hanno rubato le elezioni e il cuore del nostro Paese. Il crimine e l’inflazione stanno distruggendo il nostro stile di vita. Il crimine e l’inflazione stanno distruggendo il nostro stile di vita”.

Secondo indiscrezioni il tycoon potrebbe incriminato la prossima settimana per il presunto pagamento di 130.000 dollari all’ex pornostar Stormy Daniels per comprarne il silenzio sulla loro passata relazione. Uno scandalo che scoppiò nel 2016 quando la donna – violando un accordo di riservatezza – affermò di aver avuto una relazione con il miliardario e altri particolari sulla loro relazione. Contro l’attrice si scatenò anche la first lady Melania. Comunque Trump, secondo il legale Joe Tacopina, si consegnerà alle autorità senza complicazioni se sarà incriminato. Nel caso di incriminazione all’ex presidente saranno prese le impronte digitali. Ma sulla possibilità di ammanettarlo sarà il Secret Service a decidere, secondo i media americani citando alcune fonti. Intanto un giudice ha stabilito che i pubblici ministeri federali che indagano sul caso dei documenti riservati nella tenuta dell’ex presidente in Florida potranno nuovamente interrogare uno dei suoi avvocati davanti a un gran giurì. L’ordine riguarda M. Evan Corcoran che dovrà rispondere a ulteriori domande sui potenziali tentativi di ostacolare tale indagine.