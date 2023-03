Se l’era studiata bene: per lui, conflitti, non ce n’erano. E così, pur essendosi iscritto a Fratelli d’Italia da pochi giorni, aveva fatto domanda, come ogni anno, per ottenere la tessera dell’Anpi. La storia del vicesindaco di Alassio, Angelo Galtieri, che correrà alle prossime elezioni accanto al sindaco uscente, era stata raccontata da ilFattoQuotidiano.it. “Più che antifascista – ci aveva detto, raggiunto al telefono – sono contro tutti i totalitarismi. E così dovrebbe essere anche per l’Anpi”. Sta di fatto, però, che ora l’Associazione nazionale dei partigiani italiani ha detto no a Galtieri: la tessera non te la diamo. Scatenando lo sdegno dell’amministratore. “È la dimostrazione che sono comunisti, non antifascisti” ha dichiarato al quotidiano online savonese Ivg.

Galtieri aveva raccontato di essere iscritto all’Anpi “da lungo tempo, almeno da quando c’era Silvio Berlusconi al governo”. Non negli anni Novanta, ma a partire dal 2001, quando “c’era un periodo di forte revisione della Costituzione“. La presidente della sezione di Alassio, Franca Oliva, ha respinto la sua richiesta d’iscrizione per l’anno 2023. “Da statuto non esiste alcun divieto – si è difeso Galtieri a Ivg – in Fratelli d’Italia ci sono diverse testimonianze sia di estrema destra sia di moderati di centro, area di pensiero a cui io appartengo. Se poi genericamente vogliamo dare del fascista a tutti e chiunque non è schierato con loro è un fascista, ne prendo atto. All’interno del partito non c’è alcun richiamo al fascismo. Che poi ci siano nostalgici o gente che fa apoteosi di modelli che non hanno più cittadinanza, questo può anche succedere. Se Anpi ha deciso democraticamente che dal loro punto di vista la mia posizione non sia conforme ai loro valori, allora è un onore essere fuori“.

“Il suo tesseramento è stato rifiutato per motivi molto semplici – ha spiegato il presidente dell’Anpi di Savona, Renato Zunino – c’è una evidente incompatibilità, dovuta al fatto che la politica di FdI è completamente diversa dal nostro statuto”. Da quanto si apprende, si era così avanti nelle fasi del rinnovo che l’Anpi di Alassio è arrivata a restituire i soldi al vicesindaco. “Oggi, poi, con la politica sui migranti, c’è un totale dissenso dell’Anpi rispetto a ciò che propone FdI. Peraltro Galtieri mi sembra una persona un po’ confusa, da quello che mi dicono so che ha votato anche per le primarie del Pd”.

Mail: a.marzocchi@ilfattoquotidiano.it