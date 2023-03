La contestatissima riforma delle pensioni passa senza il voto del Parlamento. Il governo di Emmanuel Macron ha fatto passare il provvedimento facendo attivare, tramite la prima ministra Elisabeth Borne, il meccanismo previsto dall’articolo 49.3 della Costituzione francese. Dopo il via libera del Senato, non è stato così necessario ottenere l’approvazione dei deputati. La scelta è arrivata in un clima di altissima tensione dentro e fuori dall’Aula: mentre i sindacati e i manifestanti annunciano l’intenzione di sciopero a oltranza, i deputati delle opposizioni hanno intonato la Marsigliese e impedito per qualche minuto alla premier di prendere la parola. “Mi assumo la responsabilità del mio governo”, ha detto poi Borne, mentre veniva fischiata. Poco dopo migliaia di persone sono affluite a Place de la Concorde per una manifestazione improvvisata, con la presenza di sindacati ma anche di diversi leader dei “gilet gialli”.

Per il governo però, non è finita. Nelle prossime 24 ore le opposizioni avranno il diritto di presentare mozioni di censura. I servizi dell’Assemblée Nationale hanno fatto già sapere che il voto sulle mozioni – che saranno “trasversali” visto che Marine Le Pen ha già annunciato che voterà anche le mozioni della sinistra – è in programma per lunedì. Il governo ha poche possibilità di essere sconfitto sulla fiducia, a meno che non votino contro il governo anche dei deputati Républicains o centristi. Stando alle ultime dichiarazioni dei partiti francesi, sarebbero tre le mozioni di censura contro il governo francese in preparazione: una della Nupes, Nouvelle Union populaire écologique et sociale, coalizione di partiti politici francesi fondata da movimenti di sinistra ed ecologisti, una già preannunciata ufficialmente dal Rassemblement National ed una terza, di più partiti, che potrebbe essere firmata dal gruppo Libertés, Indépendants Outre-mer et Territoires (Liot), che conta 20 deputati e dai deputati de Les Républicains. Potrebbero parteciparvi anche deputati Nupes ma non de La France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon. Quest’ultima mozione appare l’unica in grado di raccogliere i 289 voti necessari per essere approvata. Se ciò avvenisse, il governo di Elisabeth Borne sarebbe rovesciato. Macron avrebbe allora la scelta di nominarla nuovamente per formare un nuovo governo o scegliere un altro premier o ancora sciogliere l’Assemblea nazionale.

Laurent Berger, il leader del principale sindacato di Francia CFDT, ha annunciato “nuove mobilitazioni” sindacali. Intanto, la premier, Elisabeth Borne, ha fatto sapere che interverrà questa sera al tg delle 20 di TF1. “Ci saranno nuove mobilitazioni” contro la riforma delle pensioni, ha dichiarato alla France Presse il segretario generale della Cfdt, Berger, denunciando un “vizio democratico“, dopo la decisione del governo di attivare l’arma costituzionale dell’articolo 49.3 per far adottare la contestata riforma che aumenta progressivamente l’età pensionabile da 62 a 64 anni. “Ovviamente – ha precisato Berger – ci saranno nuove mobilitazioni, perché la contestazione è estremamente forte, abbiamo già avuto tantissime reazioni da parte delle squadre sindacali. Decideremo insieme in occasione di una riunione intersindacale”.

Soltanto una volta nella storia della V Repubblica in Francia, un governo è caduto in seguito a una mozione di censura delle opposizioni, strumento utilizzato un centinaio di volte. Accadde nell’ottobre 1962 con Charles de Gaulle presidente della Repubblica. Ne seguirono le dimissioni del governo Pompidou e da parte del generale de Gaulle la risposta fu lo scioglimento del Parlamento. La mozione di censura riguardava l’intenzione di de Gaulle di riformare l’elezione presidenziale e di trasformarla da un voto di “grandi elettori” a un voto a suffragio universale in grado di garantire a lui maggiore legittimità in un periodo di grave instabilità politica.