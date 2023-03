Proteste al parlamento francese all’ingresso della premier Elisabeth Borne che ha attivato il meccanismo previsto dall’articolo 49.3 della Costituzione francese per far approvare la riforma delle pensioni senza il voto del Parlamento. I deputati dell’opposizione si sono alzati in piedi cantando per intero la Marsigliese e mostrando cartelli bianchi con la scritta “no ai 64 anni“. La seduta è stata sospesa per due minuti per consentire di riportare l’ordine in aula. Alla ripresa della seduta, Borne ha continuato a parlare annunciando il ricorso al meccanismo previsto dalla Costituzione che permette di evitare il voto. La premier è stata costretta a interrompersi più volte per le grida, i fischi e il canto ininterrotto della “Marsigliese” da parte dei deputati delle opposizioni.