Ennesimo stop per Paul Pogba, costretto a fermarsi di nuovo per circa un mese a causa di una lesione di basso grado all’adduttore della coscia destra. Durante questa stagione, a causa dei continui infortuni, il francese ex United non sta riuscendo a dare supporto ai bianconeri. Nella giornata di martedì 14 marzo, uscendo dal J Medical, il centrocampista juventino è apparso visibilmente triste tanto da rifiutarsi di scattare selfie e firmare autografi ad un gruppo di tifosi della Juventus che lo aspettavano all’esterno. Alla vista dei tifosi e dei giornalisti, ha esordito dicendo: “Scusate, non ho la testa…“, e il meme che lo ritrae è già diventato virale sui social. L’amarezza del calciatore è stata anche accompagnata da un post social: “Allah non appesantisce un’anima oltre ciò che può sopportare” ha postato, citando una frase del Corano sul proprio profilo Instagram. In questa stagione il giocatore francese ha giocato appena due spezzoni contro Torino e Roma, per un totale di 35 minuti. Il campione dei Mondiali 2018 ha comunque già iniziato il percorso di riabilitazione per tornare all’attività agonistica.