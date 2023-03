La Juventus dovrà rinunciare, ancora una volta, a Paul Pogba. Il campione del mondo 2018 non è stato convocato da Massimiliano Allegri in occasione del match in programma per domenica 12 marzo contro la Sampdoria. Stavolta, però, non c’entrano i ritardi del francese, ma un altro problema fisico del calciatore ex Manchester United. La nota della società bianconera parla di “un problema muscolare avvertito durante la rifinitura di questa mattina”.

Dopo esser stato assente per quasi tutta la stagione per un infortunio al ginocchio, il centrocampista aveva rivisto il campo per qualche minuto nelle ultime partite. Giovedì scorso, però, era stato escluso dai convocati per la partita di Europa League contro il Friburgo come punizione per un ritardo in allenamento. Ora il nuovo forfait che solleva l’ennesimo interrogativo sulla condizione fisica del “Polpo”. I bianconeri faranno nuovamente a meno di lui: non solo, per il match di domenica non sono convocati neanche Federico Chiesa e Angel Di Maria. Entrambi sono usciti acciaccati dalla partita contro il Friburgo.