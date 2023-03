Poco dopo le 19 circa 500 tifosi dell’Eintracht Francoforte sono arrivati alla stazione Garibaldi di Napoli, provenendo da Salerno, nonostante il divieto di trasferta per i residenti della città sul Meno. La polizia sta provvedendo all’identificazione dei tifosi, perquisendoli uno a uno e filmandoli. All’interno della stazione sono arrivati i pullman che porteranno via insieme tutti i tifosi dell’Eintracht, così da tenerli sotto controllo e non sparsi per la città.