“Abbiamo chiesto che Crosetto venga a riferire in Parlamento se ha qualcosa da dire su queste presunte influenze russe o se si è di fronte all’ennesimo tentativo di depistaggio sul fallimento della politica interna del governo, come è stata la tragedia di Cutro”. Lo ha detto la deputata del Movimento 5 stelle, Vittoria Baldino, intercettata dall’Ansa, in riferimento alle parole del ministro della Difesa, Guido Crosetto, secondo cui a condizionare i flussi migratori verso l’Italia ci sarebbe il gruppo Wagner. “Abbiamo visto susseguirsi di slogan e adesso è all’esame del Senato un provvedimento che dice tutto e il contrario di tutto e non risolve il problema reale, ovvero gli ingressi irregolari. Chiediamo al governo che si occupi di questo e a livello europeo convinca anche i Paesi più riottosi su una gestione condivisa dell’immigrazione perché questo è un problema che nessun Stato di frontiera può affrontare da solo”.