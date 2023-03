La premier Giorgia Meloni riunisci i ministri a Palazzo Chigi: a pochi giorni dall’approvazione del decreto migranti a Cutro, il governo deve già valutare nuove soluzioni per affrontare l’emergenza sbarchi, che registra già numeri triplicati rispetto all’anno scorso e rischia di sfuggire di mano con l’arrivo della primavera. Ad oggi, dati del Viminale alla mano, sono già 20.017 i migranti arrivati in Italia nel 2023, più del triplo dei 6.152 registrati nello stesso periodo del 2022. L’impennata si è concentrata in particolare nei tre giorni 9-11 marzo, quando sono arrivate ben 4.566 persone. E il governo, in attesa di trovare un accordo al suo interno e soprattutto in Europa, dà la colpa alla guerra in Ucraina. Per il ministro della Difesa, Guido Crosetto, il boom di arrivi è infatti “parte di una strategia chiara di guerra ibrida che la divisione Wagner, mercenari al soldo della Russia, sta attuando, utilizzando il suo peso rilevante in alcuni paesi africani“. Insomma, secondo il governo gli sbarchi sarebbero la conseguenza dell’impegno dell’Italia al fianco di Kiev: “Non vorrei ci fosse un tentativo di spingere migranti verso l’Italia”, ha ribadito anche il ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

Questa mattina alla riunione a Palazzo Chigi con Meloni hanno partecipato lo stesso Crosetto, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e i vertici dei Servizi segreti. In collegamento erano all’ascolto anche i due vicepremier: Tajani e Matteo Salvini. Sul tavolo è tornata prepotente una misura che era già stata prevista nelle prime bozze del decreto sul contrasto all’immigrazione irregolare, salvo poi essere stralciata: l’ipotesi di un maggior coordinamento sulla sorveglianza marittima per l’individuazione dei barconi che trasportano migranti in acque extraterritoriali, con il coinvolgimento quindi della Marina militare, che ha gli strumenti tecnologici adeguati. È uno degli scenari presi in considerazione, come riferisce l’Ansa citando più fonti di governo. A Cutro questa ipotesi era stata scartata per il veto della Lega e di Salvini: la norma prevedeva la creazione di una nuova struttura (un “dispositivo interministeriale”) in capo al ministero della Difesa di Crosetto e non di quello dell’Interno, Piantedosi, che finiva di fatto depotenziato insieme al ministero dei Trasporti dello stesso Salvini. Per evitare di far esplodere il caso, Crosetto aveva deciso di fare retromarcia.

Non è passata nemmeno una settimana e la premier Meloni già valuta di ritirare fuori la stessa soluzione, di fronte a un flusso di arrivi che non sembra placarsi. Dopo il vertici a cui hanno partecipato anche i Servizi segreti, con la direttrice del Dis Elisabetta Belloni e il direttore dell’Aise Giovanni Caravelli, Crosetto però punta il dito contro Mosca: “Mi sembra che ormai si possa affermare che l’aumento esponenziale del fenomeno migratorio che parte dalle coste africane sia anche, in misura non indifferente, parte di una strategia chiara di guerra ibrida che la divisione Wagner, mercenari al soldo della Russia, sta attuando”, afferma il ministro della Difesa. Quindi l’aiuto dell’Europa, ma anche degli altri Paesi occidentali, dovrebbe essere parte di una strategia di difesa contro Putin: “Ue, Nato e Occidente, cosi come si sono accorti che gli attacchi cyber facevano parte dello scontro globale che il conflitto ucraino ha aperto, oggi sarebbe opportuno capissero che anche il fronte sud europeo sta diventando ogni giorno più pericoloso. Dovrebbero inoltre prendere atto che l’immigrazione incontrollata e continua, sommata alla crisi economica e sociale, diventa un modo per colpire i paesi più esposti, in primis l’Italia, e le loro scelte geostrategiche, chiare e nette”.

“L’Alleanza Atlantica – aggiunge Crosetto – si consolida se si condividono anche i problemi che nascono dalle scelte collettive, ma rischia di incrinarsi se i paesi più esposti a ritorsioni di vario tipo (come aprire i “rubinetti” dell’immigrazione da parte di alcuni Stati) vengono lasciati soli“. Una teoria che viene rilanciata anche da Tajani: “Molti migranti arrivano da aree controllate dal gruppo Wagner. Non vorrei ci fosse un tentativo di spingere migranti verso l’Italia”, dice il ministro degli Esteri, manifestando la sua “preoccupazione” al termine dell’incontro con il premier israeliano Benyamin Netanyahu a Gerusalemme. “La questione immigrazione non può essere soltanto un tema italiano – aggiunge Tajani – Ho trovato grande comprensione per quello che sta accadendo in Italia riguardo all’immigrazione da parte di Netanyahu“.