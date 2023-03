Gli attriti sono in corso da tempo, con il fondatore dei mercenari della Wagner Yevgeny Prigozhin che ha attaccato più volte i vertici militari russi, accusando di lo stesso ministro della Difesa Shoigu di “tradimento” per avere lasciato soli e sguarniti di munizioni i suoi uomini, impiegati anche a combattere in Ucraina dall’inizio dell’invasione. Un’accusa che ora viene confermata anche da un’analisi dell’Institute for Study of War (Isw), che spiega che il Ministero della Difesa russo sta mandando a morire a Bakhmut i mercenari Wagner nel tentativo di indebolire Prigozhin e far deragliare le sue ambizioni per una maggiore influenza sul Cremlino. Prigozhin, scrive ancora Isw, ha sopravvalutato la fiducia di Putin nelle sue forze paramilitari e nei giorni scorsi è stato anche oscurato dai media ufficiali russi per le critiche al ministero della Difesa. Non solo: le ambizioni politico-militari di Prigozhin hanno probabilmente allarmato il presidente russo, il quale ha visto come una minaccia l’aggressiva autopromozione di Prigozhin a spese di altri: il ministro Shoigu e il capo di Stato maggiore Gerasimov.

Secondo l’Isw, “é improbabile che Prigozhin riconquisti il favore di Putin nella stessa misura in cui lo aveva tra il maggio e l’ottobre 2022. Funzionari del Cremlino che hanno chiesto l’anonimato hanno dichiarato che Putin sta stringendo sempre di più la sua cerchia ristretta ed è improbabile che dia a Prigozhin i vantaggi che aveva un tempo, indipendentemente dalla gravità dei fallimenti militari russi in prima linea”. Mentre “il ministero della Difesa russo apparentemente conserva ancora il favore di Putin nonostante i devastanti fallimenti militari intorno a Vuhledar all’inizio di febbraio”. Il think tank statunitense riferisce poi che “il Cremlino sta creando nuove formazioni armate, probabilmente nel tentativo di sostituire Wagner e, al contempo, di mantenere un contrappeso al ministero della Difesa russo”. “La caduta in disgrazia di Prigozhin probabilmente spaventerà altri funzionari del Cremlino, come Kadyrov, spingendoli a ridimensionare le loro ambizioni per evitare di subire la sorte di Prigozhin. Putin probabilmente non ha ancora deciso se risparmierà Prigozhin, e il destino di Wagner dipende probabilmente dalla capacità del suo capo di convincere il Cremlino della sua lealtà”. Per Isw, ‘il conflitto tra il ministero della Difesa russo e Wagner dimostra che diverse parti della cerchia ristretta di Putin sono in competizione tra loro in giochi potenzialmente a somma zero che non favoriscono gli obiettivi generali di Putin, il quale ha usato Wagner per proteggere il suo regime dagli effetti della mobilitazione sulla popolazione della Federazione, che continua a inibire i suoi sforzi bellici in Ucraina“.