FQChart è la media aritmetica settimanale dei sondaggi sulle intenzioni di voto degli italiani in esclusiva per Il Fatto Quotidiano. Concorrono alla media tutti i sondaggi pubblicati dai maggiori istituti demoscopici nella settimana appena conclusa.

Settimana dal 6/3 al 12/3/2023

Alla fine l’effetto Schlein sui sondaggi è arrivato. Quanto sia reale sarà il tempo a stabilirlo. Di sicuro intorno a Schlein si respira grande entusiasmo, abbastanza da lasciar supporre che una rimonta (limitata) del Pd abbia basi reali.

Rispetto a quindici giorni fa il partito guadagna 1,3 punti percentuali portandosi al 18,3% di media, spodestando il M5S dalla seconda piazza e, soprattutto, superandolo di due punti e mezzo. Il partito di Conte scivola al 15,9% e dovrà vedersela con una leadership che al momento appare nuova e vigorosa e del tutto intenzionata a sottrargli pezzi di elettorato. Ma non dovrà sorprendere se l’ingresso sulla scena della giovane Segretaria Pd avrà ripercussioni anche a destra. Schlein ha le capacità per un contraddittorio letale per il governo Meloni, già in difficoltà per evidenti limiti ideologici e di inesperienza e che si regge essenzialmente sulla popolarità della premier.

Intanto Fratelli d’Italia, primo partito, è in calo di un punto al 29,6% e, dopo i fatti di Cutro, non ci si aspetta di certo un nuovo balzo in avanti. Va meglio alla Lega al 9% con trend positivo, mentre nel cdx cala di poco Forza Italia, oggi al 6,8%. Alti e bassi anche in casa del TerzoPolo che stavolta è in forte recupero al 7,7% (+0,7).

(Fonte: Swg, Quorum, Emg, Lab2101, Proger Index, Tecné)