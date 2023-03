Nel quartiere Bolognina tra agosto e novembre 2022 aveva portato a termine quattro rapine, colpendo in tre tabaccherie (una di questa rapinata due volte) e una farmacia, raggiungendo una somma di denaro del valore complessivo di 2.500 euro. Aveva inoltre portato via circa mille euro in gratta e vinci: sono stati proprio questi ad incastrarlo.

Il responsabile dei furti è un 20enne italiano, come riporta il Resto del Carlino che ricostruisce quanto accaduto. Il giovane aveva un complice, anche lui ventenne, con cui conviveva e che risulta già indagato per riciclaggio: insieme i due andavano a riscuotere le vincite dei gratta e vinci rubati. I carabinieri della Compagnia Bologna centro hanno quindi collaborato con il settore giochi dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e grazie alle tecnologie offerte dalla Società Sogei e insieme al concessionario Igt, è stato possibile risalire alle tre ricevitorie del Bolognese colpite e identificare i due malviventi incastrati dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Fondamentale anche l’ascolto delle testimonianze dei titolari delle ricevitorie.

Il 30 novembre il ventenne è stato infine arrestato in flagranza di reato mentre tentava di rapinare una farmacia, sempre in Bolognina. Il giovane indossava per i suoi colpi quasi sempre una tuta, un passamontagna, un cappuccio e dei guanti per non lasciare impronte. Tutta l’attrezzatura è stata rinvenuta dai carabinieri dopo una perquisizione a casa del ladro, insieme a un coltello con lama di circa 7 cm. Su di lui adesso grava l’accusa di rapina con l’aggravante del porto abusivo di armi.