Un uomo di 73 anni è stato trovato morto all’esterno dell’ospedale Santissima Trinità di Sora (Frosinone) dopo aver atteso per 48 ore un posto letto. È la storia che riporta Il Mattino. Nessuno si sarebbe accorto di quello che è successo. Il cadavere è stato trovato vicino agli uffici amministrativi dove l’uomo aveva lavorato. La famiglia ha presentato un esposto e i carabinieri della compagnia hanno svolto i rilievi del caso, mentre il magistrato ha disposto l’autopsia.

Il 73enne era arrivato in pronto soccorso lunedì con l’ambulanza colpito da un’ischemia. Il paziente, racconta il quotidiano, è rimasto in attesa di un posto letto perché la situazione sembra meno grave del previsto e martedì mattina alle 11 aveva chiamato la moglie per aggiornarla. Stanco di aspettare si era allontanato, dall’ospedale è arrivata una telefonata alla moglie in cui le veniva chiesto se l’uomo era tornato a casa. In realtà era già morto. Oltre l’autopsia che dovrà chiarire le cause della morte, la procura verificherà come sia stato possibile che il paziente si allontanasse senza che nessuno se ne accorgesse se non dopo ore.